Erzurum Ticaret Borsası

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 128,87 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 128,87 128,87 128,87 HTS Nohut Kg 26,96 26,96 26,96 HTS Kuru fasulye Kg 31,46 31,46 31,46 HTS Tereyağı Kg 130,00 130,00 130,00 HTS İnek sütü Kg 8,50 8,50 8,50 HMS Patates Kg 1,20 1,20 1,20 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.