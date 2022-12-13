Erzurum'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen şüpheli kadın gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık ile işbirliği yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen M.Y'nin Ulucanlar Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 cep telefonu, 16 av tüfeği fişeği, üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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