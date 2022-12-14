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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

AA

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Bazı araçların camlarında buzlanma oluşurken, park ve bahçelerdeki bankların üzeri de kırağı ile kaplandı.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 18, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 5 santimetre ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da dün etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Araç, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

- Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte üç gündür aralıklara devam eden kar, kenti beyaza bürüdü. Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentteki tarihi yapılarda sisle birlikte güzel görüntü oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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