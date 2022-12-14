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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,86 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 69,80 195,00 81,86 ESKS Et küçükbaş Kg 64,00 64,00 64,00 ESKS Patates Kg 9,00 9,00 9,00 HMS Kuru soğan Kg 8,00 8,00 8,00 HTS Kuru fasulye Kg 21,05 35,08 24,33 HTS İnek sütü Kg 5,00 5,00 5,00 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

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