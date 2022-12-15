Doğu Anadolu'da kar ve sis etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Erzurum'da, sağanak ve sis etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 18, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü.

Kars'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri öğrencilerin yoğun olarak kullandığı yollarda sürücüleri uyardı.

Belediye ekipleri kaldırımda oluşan buzları temizledi.

Sarıkamış ilçe merkezi ve Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki birinci etap oteller bölgesi sis altında kaldı.

Acısu deresi kısmen donarken, yiyecek arayan bir tilki kameralara yansıdı.

- Ardahan

Ardahan'da da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 derece ölçüldü.

Kentte, soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

- Tunceli

Tunceli'de de gece saatlerinde başlayan sağanak, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde yerini kara bıraktı.

Bazı yüksek kesimlerin beyaza büründüğü bu ilçelerde, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Ovacık-Hozat kara yolu ve Pülümür Cankurtaran mevkisinde kar küreme çalışması başlattı.

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