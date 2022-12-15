ERZURUM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin destekleriyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen "18. Uluslararası Kar Film Festivali" başladı.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak öğrencilere hizmet yolunda çalıştıklarını söyledi.

Eğitimin yanı sıra sanatsal çalışmalara da önem verdiklerini belirten Özer, "208 üniversite arasından çeşitli kriterler dikkate alınarak seçilen 23 araştırma üniversitesinden biri olan Atatürk Üniversitesi hep ileri mottosuyla eğitimin, araştırmanın yanı sarı kültürel, sanatsal ve çevresel duyarlılığın bir sonucu olarak topluma katkıyı ön planda tutmuştur." dedi.

- "İlk online film festivali olma özelliğine sahip"

Festivaldeki filmlerin internet üzerinden değerlendirildiğini belirten Özer, şöyle devam etti:



"Bu festival, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma olanak tanıyan ilk online film festivali olma özelliğine sahip. 7 kategoride öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar yarışmaya tabii tutulacak ve sonucunda her biri ödüllendirilecektir. Festivalin geçen sene ki teması İran sinemasıydı bu sene ise Azerbaycan sineması. Festival kapsamında sektör ile öğrencilerin buluşmaları, mezunların katılımıyla gerçekleştirilecek özel oturumlar, festivale özgü sergiler düzenlenecek."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da düzenlenen festivalin kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, "Anadolu'nun birçok yöresinde film malzemesi konusu olmasına rağmen bunları yeterince gündeme getiremiyoruz. Bu bize düşen bir görev. Üniversiteyi kuran irade iletişim alanında da şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasın noktasında bir görev yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaları ardından katılımcılara Azerbaycan halk müziği ezgilerinin yer aldığı konser verildi.

Toplam 7 kategoride düzenlenen 18. Uluslararası Kar Film Festivali, 17 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

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