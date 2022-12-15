Erzurum Ticaret Borsası

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 137,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 125,00 125,00 125,00 HTS Et küçükbaş Kg 80,00 106,00 84,65 HMS İnek sütü Kg 10,30 10,30 10,30 HMS Tereyağı Kg 137,50 137,50 137,50 HTS Kaşar peynir Kg 125,00 125,00 125,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.