Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor.

Kar kalınlığının Palandöken Kayak Merkezi'nde 18 santimetreye ulaştığı kentte, gece hava sıcaklığı 2 derece ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis etkisini gösteriyor.

Yüksek kesimlerde buzlanma ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için vatandaşlar Milli Egemenlik Parkı'na yem bıraktı.

- Kars

Kars'ta yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle okulların olduğu bölgelerde polis ekipleri önlem alıp sürücüleri uyardı.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

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