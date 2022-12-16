Erzurumlu 50 yaşındaki Öznur Turgut'un yaşantısı da tarzı kadar renkli

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ERZURUM (AA ) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 50 yaşında üniversiteye hazırlanan, spor ve sanatla ilgilenen motosiklet tutkunu 50 yaşındaki Öznur Ayşe Turgut, renkli tarzı ve yaşantısıyla fark ediliyor.

İki çocuğu doktor olan, bir oğlu da lisede okuyan Erzurumlu Öznur Ayşe Turgut, hayatını adadığı evlatlarının büyümesiyle iki yıl önce gençliğinde yapamadığı sosyal aktiviteleri ve üniversite okuma hayalini gerçekleştirme kararı verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi bünyesindeki bağlama, gitar, ney, resim ve okçuluk kurslarına giden Turgut, hem üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek hem de okçulukta milli sporcu olmak için çabalıyor.

Buz pateni ve kayak yapan, tekerlekli paten süren motosiklet tutkunu Turgut, yaşına rağmen uğraştığı spor ve sanat dallarının yanı sıra rengarenk saçları, kıyafetleri ve tarzıyla da dikkat çekiyor.



Öznur Ayşe Turgut, AA muhabirine, hayatının çocuk bakmakla geçtiğini ve çocukları büyüdükten sonra ise kendini boşlukta hissettiğini söyledi.

- "Spor ve sanatla kendimi buldum"

İki çocuğunun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup farklı şehirlerde doktorluk yaptığını anlatan Turgut, evlatlarının hayata atılması üzerine çeşitli sporlar yapmaya başladığını ifade etti.

Spor ve sanatla kendini bulduğunu belirten Turgut, şöyle konuştu:

"Günlerim çocuklarımın peşinden ağlamakla geçti. Artık ağlamak istemiyorum. Çocuklarım güzel yerlerde ve mutlular. Eskiden aile, mahalle baskısı derken her şeyden uzak kalmışım. Motorcu olmak çok güzel, motor aşkı liseden vardı. Lise hocaları yetenekli olduğumu söylerdi. Ancak kimse elimden tutmadı, ailem yardımcı olmadı. Yakutiye Gençlik Merkezi'nde kendimi buldum, müdür ve hocalar Allah razı olsun elimden tuttular. "

Turgut, yaşına hiç takılmayıp kendini lise öğrencisi gibi gördüğünü, üniversite öğrencileriyle voleybol oynayıp etkinliklere katıldığını dile getirdi.

Üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Turgut, "Gençler beni çok sevdiğini, bu yaşa rağmen çok hareketli ve renkli olduğumu, benim gibi hayat dolu olmak istediğini söylüyor. Olumsuz tepkiler de alıyorum, bazıları kınıyor, 'yaşına göre hareket et', 'git evinde otur' diyor ama kimse umurumda değil. İnsanlara örnek olmalıyım, yaşın önemi yok. İnsan her yaşta kendini geliştirmeli. Çok hızlı koşardım 'rüzgar' derlerdi. Yaşım 50 ama kendimi genç kız gibi hissediyorum, sağlıklıyım, huzurluyum. Eskiden yaşayamadıklarımı şimdi spor ve sanatla yaşıyorum." diye konuştu.

- "Yolda görenler yabancı sanıp 'hello, nerelisin' diyor"

Gençlik yıllarında içinde ukde kalanları gerçekleştirdikçe mutlu olduğunu kaydeden Turgut, "Hayallerim gerçekleşiyor, motor sporlarında yarışlara katılmak istiyorum. İnşallah üniversite sınavında başarılı olurum. Değişik havam olduğu için benimle tanışmak isteyenler oluyor. Yolda görenler yabancı sanıp 'hello, nerelisin' diyor." ifadelerini kullandı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, merkezde atölye çalışmalarıyla gençlerin kişisel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu ifade ederek, "Öğrenmenin yaşı yok, Öznur Hanım'da bunu görüyoruz. İçinde ukde kalan kabiliyetlerini belli yaştan sonra çıkarmaya çalışıyor. İnisiyatif alıp Turgut'a ortam hazırladık, ruhu genç, üniversite hayali var. İnşallah güzel sanatlar fakültesine göndereceğiz." dedi.

Okçuluk antrenörü Halil İbrahim Gürses ise antrenmanlarını aksatmayan lisanslı sporcu Turgut ile milli takım ve Türkiye şampiyonası başarısı elde etmek istediklerini dile getirdi.

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