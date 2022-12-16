Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü itfaiye yardımıyla balkonda yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisten kaçarken 3. kattaki evin balkonunda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Hüseyin M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin saklandığı eve geldiğini fark eden firari hükümlü, binanın 4. katından alt kattaki evin balkonuna indi.

Buradan kaçamayan Hüseyin M, itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan indirilip gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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