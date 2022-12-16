Erzurum'da 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde 99'a yükseldi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 5 yaş grubundaki okul öncesi eğitimde 1 yıl öncesinde yüzde 38 olan okullaşma oranının yüzde 99'a ulaştığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında Erzurum’da yürüttükleri çalışmalar sonucunda okul öncesi 5 yaş grubunda 1 yıl önce yüzde 38 olan okullaşma oranını yüzde 99'a çıkararak büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile bir yıl içeresinde 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılması hedefi kapsamında kent genelinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Okul öncesi 5 yaş grubunda yüzde 38 olan okullaşma oranımızı 1 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 99’a yükselttik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2022 yılında 10 yeni bağımsız anaokulu, 110 okul öncesi sınıfı, konteynerde eğitim veren 8 anaokulu, 6 ilçemizde de 15 gezici öğretmenlerle eğitim verilen okul öncesi sınıfları açıldı. Böylece yaklaşık 8000 öğrencimizi okulla ve öğretmenle buluşturmuş olduk. 5 yaş grubunda öğrenci sayımız 12.197’ye, toplam anaokulu sayımız 138’e, ana sınıfı ve uygulama sınıfı olan okul sayımız 479’a ve okul öncesi toplam derslik sayımız da 912’ye yükseldi.”

Kaygusuz, okul öncesi eğitim ile çocukların erken yaşta edinmeleri gereken fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel becerileri kazanmalarını, sonraki eğitim süreçlerine hazırlanmalarını ve böylece eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak ,"Bu nedenle Erzurum’da projeyi büyük bir ciddiyetle uyguladık ve proaktif kararlarla kısa sürede başarıya ulaştık. Sonraki süreçte okul öncesi eğitimde 3-4 yaş grubu okullaşma oranını da Türkiye ortalamasının üzerine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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