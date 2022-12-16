Erzurum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir iş yerine silahla ateş açan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Muratpaşa Mahallesi Vaniefendi Caddesi'ndeki bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu iş yerinin camları kırılırken, yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı iş yerine dün de silahla ateş açıldığı öğrenildi.

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