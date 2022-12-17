Erzurum'da üniversite öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öğrencilerden Dilara Polat ve Simge Şimşekyılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Polat, haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Besleme saati", spor kategorisinde de Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Şimşekyılmaz da haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgüncü'nün "Zaferin yumrukları" adlı fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları tek tek incelediğini belirten Polat, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Dikkatimi çeken ve beğendiğim fotoğrafları oyladım. Emeği geçen AA muhabirlerine teşekkür ederim." dedi.

Şimşekyılmaz da fotoğrafların etkileyici olduğunu dile getirerek, "Oylamadaki favori fotoğrafım, 'Kutupsuz ayı' oldu. AA muhabirlerine zorlu şartlarda böyle güzel fotoğraflar çekebildikleri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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