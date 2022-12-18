Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Erzurum'da soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya neden oldu.

Ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu, araç camları buz tuttu.

Kar kalınlığının Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 santimetreye ulaştığı kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ölçüldü.

- Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Kars'ta kaldırımlar buz tuttu. Kars Belediyesi ekipleri kaldırımlarda kar ve buz temizliği yaptı.

Bitki ve ağaçlarda kırağı oluşurken, kar yağışıyla beyaza bürünen köylerde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle Hançerli bölgesindeki dereler, göletler buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kuşlar karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çekti.

- Ardahan

Ardahan'da soğuklar nedeniyle buzlanma yaşanırken, bazı noktalarda ise sis ve beraberinde kırağı oluştu.

Yüksek kesimlerin karla kaplı olduğu kentte, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.



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