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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Erzurum'da iş insanlarıyla buluştu:

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak, enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Erzurum'da iş insanlarıyla buluştu:

ERZURUM (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak, enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bakan Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bilgin, buradaki konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret etti, Üretim Sürecine Katılım Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Orada esas problem şudur; emekçilerimizi enflasyonun baskısından kurtaracak, nefes almalarını sağlayacak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra da işverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. Çünkü iş yeri olmazsa, işletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. Onun için işletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak, enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin de belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna ilişkin de teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bilgin, "Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kaydının alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor." dedi.

- "Kıdem tazminatının ödenmesi için kredi konusunu çözdük"

Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Yurt dışından çalışanların ya da Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. İnşallah bütün bunları bitireceğiz. O konuda da tedbirleri alıyoruz. Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF'den bir kredi verilmesi konusunu Maliye Bakanımız Nureddin Nebati bey ile çözdük. Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir sorun olmayacak. Bu meseleleri çözerek Türkiye ilerleyecek."

Sosyal problemlerin, ekonomide problemlerin yoğunlaştığı dönemde daha fazla ön plana çıktığına işaret eden Bilgin, "Asgari ücret neden bu kadar Türkiye'nin gündemine geliyor. Çünkü Türkiye enflasyon üstü ortamda yaşıyor. Bu konjonktürel bir durumdur. Bu geçecektir ama bu konjonktürel durumun da verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işlerdir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

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