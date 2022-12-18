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Bakan Vedat Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığında konuştu:

AA

Bakan Vedat Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığında konuştu:

ERZURUM (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Bakan Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, Milli Mücadele'nin temellerinin Erzurum'da atıldığını, Erzurum Kongresi'nin milli yürüyüşün başlangıcını temsil ettiğini aktardı.

Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına giderken Büyük Türkiye Projesini omuzladığını ve bu doğrultuda kararlılıkla yürüyen ittifakın adı olduğunu ifade eden Bilgin, Türkiye'nin sadece coğrafyasıyla değil, tarihi ve kültürel derinlikleri ve milli bilinciyle büyük ülke konumunda bulunduğunu vurguladı. Bilgin, "Biz 100 yıldır burada yaşıyoruz, önümüzde bin yıllar daha burada yaşayacağız. Bu büyük ideale sahip çıkmak milliyetçi ve muhafazakarların, yerli değerlere sahip çıkan bütün yurttaşlarımızın ortak paydasıdır. Geleceği birlikte kucaklayacağız." dedi.

Emperyalizme karşı Türklerin iki zafer kazandığını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Birisi Çanakkale'de, birisi milli mücadelede, 3. zafer ise şimdiki kuşatmayı yarmakla başarılacak. Şimdiki kuşatma hayali kuşatma değildir. Akdeniz'de Türkleri, bin yıllık Türk gölü olan Akdeniz'den dışarıya atmak istiyorlar. Sizin 'Libya'da, Kıbrıs'ta, Ege'de işiniz ne' deyip ancak plajlarda kendinize yer bulabilirsiniz anlayışıyla Türklere karşı ortak operasyon içindeler. ABD'nin Ege adalarında işi ne? Bizim sorumuz da o.. Batı niye Yunanistan'ı silahlandırıyor, niye Akdeniz'i Türklere kapatmak istiyor. Bu büyük yürüyüşün farkında oldukları için bunları yapıyorlar."

Türkiye'nin, Akdeniz'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya ve Çin Seddi'ne kadar büyük coğrafyada ilişkileri ve kültürel bağları olan ülke konumunda olduğunu belirten Bilgin, 6-7 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'da da Türkiye'nin bağlarının olduğunu söyledi.

"Türkler barış kuran ülkedir"

Türkiye Yüzyılı'nın önemini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı bir tarihsel yürüyüşün adıdır, bunu kimse geriye çeviremez. Bu bireysel irademizi aşan şeydir. Türkiye artık fert başına düşen milli geliri bin dolarlarda olan değil, 10 bin dolar sınırında olan ülkedir. Dahası 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolundadır. Bu 1 trilyon dolar, Azerbaycan, Türkmenistan gazlarıyla bütünleştiği zaman Orta Asya'nın ticaret yollarıyla bütünleştiğinde, Türk girişimcileri buralarda işler yapmaya başladığı zaman Avrupa bundan endişe edecek hiçbir gerekçe bulamaz. Bu Avrupa'ya katkı yapar. Her şeyden önce bu coğrafyada barış kurulur. Türkler barış kuran ülkedir. Şimdi yeni Türkiye dönemi başlıyor. Türkiye bu geleceği inşa edecek en önemli iradeyi, Cumhur ittifakı iradesini siyaseten ortaya koymuştur."

Dünyanın yaşadığı felaket ve büyük krizin sadece bugün yaşanılan konjektürel ekonomik kriz olmadığına işaret eden Bilgin, "Bunun arkasında daha derin, büyük filozofların analiz ettiği medeniyet krizi vardır. O medeniyet krizinin de çözüleceği değerler bu tarihsel ve kültürel birikimin içinde vardır. Bunu modernize ederek birlikte yükselteceğiz." diye konuştu.

Bilgin'in MHP İl Başkanlığı ziyaretine, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve MHP İl Başkanı Naim Karataş ile partililer eşlik etti.

Daha sonra Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığını ziyaret eden Bilgin, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

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