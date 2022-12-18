Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+4 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Shala (Dk. 64 Alican Özfesli), Estrela, Muhammet Furkan Özhan, Olanare (Dk. 86 Celal Hanalp), Süleyman Koç (Dk. 65 Hasek), Eren Tozlu

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz (Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar), Kubilay Aktaş (Dk. 77 Sami Satılmış), Şeref Özcan (Dk. 86 Muzaffer Kocaer), Emircan Gürlük

Goller: Dk. 31 Şeref Özcan (Altınordu), Dk. 44 Muhammet Furkan Özhan, Dk. 72 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Rıdvan Koçak, Dk. 81 Şeref Özcan (Altınordu), Dk. 64 Cengizhan Bayrak (Erzurumspor FK)





ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

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