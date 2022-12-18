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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumspor FK-Altınordu maçının ardından

AA

Erzurumspor FK-Altınordu maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yenen Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Muzaffer Bilazer, maçın kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir yaşadıkları sıkıntılı günlerin ardından kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Son iki maçtır istedikleri skoru aldıklarını ifade eden Bilazer, "Bu maç bizim için çok anlamlı ve değerliydi. Uzun süredir yaşadığımız sıkıntıyı kısmen bir şekilde rahatlamaya dönüştürecektik. Onun için çok mutluyum. Oyuncularım aslında 6-7 maçtır çok iyi oynuyor. Bazı maçlarda istediğimiz skoru elde edemedik. Son periyotta özellikle Gençlerbirliği ve Altınordu maçlarında bu skoru elde ettik." diye konuştu.

Bilazer, Altınordu'nun geniş alanları etkili kullanan bir takım olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunun için çok fazla alan bırakmamız lazımdı. Bu tarz durumlarda tehlikeli taraf topu kaptırdığı anda geçişte yakalanmaktı, bunun için de gerekli çalışmaları yaptık. Önemli olan gol yedikten sonra takımın gösterdiği reaksiyondu. Skoru önemli bir dakikada dengeledik. İkinci gole kadar birçok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. 2-1 olduktan sonra topa daha çok sahip olmamız gerekiyordu belki maçı daha farklı kazanabilirdik. Bu konuda her maçta aynı sıkıntıları yaşadık. Bunun için daha çok çalışmamız lazım. Oyuncularımı kutluyorum, inanılmaz mücadele veriyorlar."


- Yis: "Bundan sonra galibiyet serimizi başlatmak istiyoruz"

Altınordu Yardımcı Antrenörü Cüneyt Yis ise mağlubiyet serisine son veremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Son 7 haftadır mağlup olduklarına dikkati çeken Yis, "Buraya geldiğimizde arkadaşlarımızla bunu sonlandıracağımıza inanıyorduk. İyi motive olmuş maça da iyi başlamıştık. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Mağlup olduk ama hiç olmazsa istediğimiz oyun direncini gösterebildik. Bitmiş bir şey yok, önümüzde 19 haftalık bir periyot var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra galibiyet serimizi başlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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