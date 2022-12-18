Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

AA

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, ülkede aktif durumdaki tek kayak merkezi olması nedeniyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olmasıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde yoğunluk oluştu.

Palandöken'e gelen kayakseverler kayağın tadını çıkarırken, aileler de çocuklarıyla kızağa bindi.

Erzurum'da kamp yapan Türkiye Milli Takımı snowboard sporcularına hem teorik hem de saha antrenmanlarında destek veren İsviçreli snowboard sporcusu Nevin Galmarini, AA muhabirine, 2011'deki Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Erzurum'a geldiğini söyledi.

Palandöken'i yakından tanıdığını belirten Galmarini, "Burayı zaten çok iyi biliyorum ve çok da seviyorum. Burada Milli Takım ile beraber antrenman yapmaktan keyif alıyorum. Hem çocuklarla hem de U15 sporcularıyla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok güçlü ve iyi sporcular var." dedi.

İstanbul'dan ailesiyle gelen İlke Elgün ise kayağa yeni başladığını ve keyif aldığını, Erzurum'un da bu iş için ideal bir yer olduğunu belirterek, "Hem kar kalitesi hem de merkezin güzelliğinden dolayı burayı tercih ettik." ifadesini kullandı.

Almanya'dan gelen Zeynep ve Ayşegül Çınar kardeşler de tatil için Kayseri'ye geldiklerini ve Erciyes'te kar olmadığı için kayak yapmak üzere Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurumspor FK-Altınordu maçının ardından
YEREL HABERLER Erzurumspor FK-Altınordu maçının ardından
Erzurumspor FK - Altınordu: 2-1
YEREL HABERLER Erzurumspor FK - Altınordu: 2-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Erzurumspor FK - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Erzurumspor FK - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
Bakan Vedat Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Vedat Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığında ...
(Görüntülü) BAKAN BİLGİN MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BİLGİN MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ...
Bakan Bilgin: Asgari ücrette ortak imza ile uzlaşmaya varacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Asgari ücrette ortak imza ile uzlaşmaya ...
Bakan Bilgin: Asgari ücrette ortak imza ile uzlaşmaya varacağız
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Asgari ücrette ortak imza ile uzlaşmaya ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Erzurum'da iş insanlarıyla buluştu:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Erzurum'da ...
(Görüntülü) ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN, ASGARİ ÜCRET VE EYT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN, ASGARİ ÜCRET VE ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Erzurum'da eğitime 'konteyner anaokulu' desteği
YEREL HABERLER Erzurum'da eğitime 'konteyner anaokulu' desteği
Erzurum'da üniversite öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da üniversite öğrencileri AA'nın "Yılın ...
"18. Kar Film Festivali" sona erdi
YEREL HABERLER "18. Kar Film Festivali" sona erdi
(Görüntülü)BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETTE SALIDAN SONRA OLUMLU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETTE SALIDAN SONRA ...
Bakan Bilgin: Asgari ücrette salıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Asgari ücrette salıdan sonra olumlu ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "asgari ücret" açıklaması: (2)
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "asgari ücret" açıklaması: (1)
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ...
Bakan Bilgin: "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız."
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde ...
(Görüntülü)BÖCEK FOBİSİNİ YENDİĞİ HİPNOTERAPİ İLE ÇOCUKLARIN DİŞÇİ KORKUSUNU SONLANDIRIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BÖCEK FOBİSİNİ YENDİĞİ HİPNOTERAPİ İLE ...
Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı
Böcek fobisini yendiği hipnoterapi ile çocukların dişçi korkusunu sonlandırıyor
YEREL HABERLER Böcek fobisini yendiği hipnoterapi ile çocukların ...
Erzurum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.