Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

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ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, ülkede aktif durumdaki tek kayak merkezi olması nedeniyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olmasıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde yoğunluk oluştu.

Palandöken'e gelen kayakseverler kayağın tadını çıkarırken, aileler de çocuklarıyla kızağa bindi.

Erzurum'da kamp yapan Türkiye Milli Takımı snowboard sporcularına hem teorik hem de saha antrenmanlarında destek veren İsviçreli snowboard sporcusu Nevin Galmarini, AA muhabirine, 2011'deki Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Erzurum'a geldiğini söyledi.

Palandöken'i yakından tanıdığını belirten Galmarini, "Burayı zaten çok iyi biliyorum ve çok da seviyorum. Burada Milli Takım ile beraber antrenman yapmaktan keyif alıyorum. Hem çocuklarla hem de U15 sporcularıyla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok güçlü ve iyi sporcular var." dedi.

İstanbul'dan ailesiyle gelen İlke Elgün ise kayağa yeni başladığını ve keyif aldığını, Erzurum'un da bu iş için ideal bir yer olduğunu belirterek, "Hem kar kalitesi hem de merkezin güzelliğinden dolayı burayı tercih ettik." ifadesini kullandı.

Almanya'dan gelen Zeynep ve Ayşegül Çınar kardeşler de tatil için Kayseri'ye geldiklerini ve Erciyes'te kar olmadığı için kayak yapmak üzere Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih ettiklerini dile getirdi.

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