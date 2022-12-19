Erzurum, Ardahan ve Kars'ta "Aile Okulu Projesi" ile veliler okullu oldu

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ERZURUM (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 27 bin 857 veli, okul sıralarında öğrenci gibi eğitim aldı.

Kentlerde projenin uygulandığı okullardaki eğitime katılan velilere, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve ilk yardım gibi konularda eğitim veriliyor.

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, proje kapsamında, kentte eylül ayı itibarıyla Halk Eğitim Merkezi koordinesinde açılan 950 kursa 22 bin 492 velinin katıldığını belirterek, proje ile tüm öğrenci velilerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ise AA muhabirine, proje kapsamında söz konusu eğitimleri verebilmeleri için ilçedeki 727 öğretmenin eğitim aldığını dile getirdi.

İlçede 6 bin 349 velinin eğitimlere katıldığını belirten Kıvanç, "Eğitim toplumsal ödevdir, topumda her kesimin üzerine düşen işler var. Bu projeyle velilerimiz ve eğitimi etkileyen çevreye temel bazı davranışları kazandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kıvanç, projeye velilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, temel ilk yardım eğitimi kursunu sağlık meslek lisesinde velilere verdiklerini aktardı.

Velilerin bu eğitimleri yararlı bulduğunu anlatan Kıvanç, projenin amacına uygun olmasının kendilerini de mutlu ettiğini bildirdi.

Eğitime katılan velilerden Nilgün Akbaş Yüksel de "Çocuğumda özgüven eksikliği vardı, bu eğitimleri alınca eşime de anlattım. Çocuğumun özgüven eksikliği gitti, arkadaş edinmeye başladı. Bu kurslar bizlere kılavuz oldu. Nasıl yetiştiysek çocuklara da onu uyguluyorduk fakat bunun yanlış olduğunu, çocuğun dinlenilmesi gerektiğini ve birey olarak onu anlamamız gerektiğini öğrendik." dedi.

Öğrenci velisi Meral Altın ise yaklaşık 2 haftadır eğitime katıldığını ve derslerinin çok faydalı olduğunu söyledi.

- Ardahan

Ardahan'da ise 114 kursa bin 343 veli, okul sıralarında öğrenci olarak eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, proje kapsamında, tüm öğrenci velilerine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu projeyle velilerimiz ve eğitimi etkileyen çevreye temel bazı davranışları kazandırmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımız tüm okullarda sürüyor. Bize katkı ve destek sunanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- Kars

Kars'ta da 246 öğretmen, 4 bin 17 aileye farkındalık eğitimi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulundaki eğitimlere katılarak aileleri bilgilendirdi.

Acay, yaptığı konuşmada, ailenin, toplumun en küçük kurumu olduğunu ifade ederek, "Kars olarak aile eğitimini yaygınlaştırmak için çalıştık. Çalışmalarımız sonucunda 246 eğitimci ile ilimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde halk eğitim merkezleri aracılığıyla ailelere ulaştık. 3500 aile hedefinin üzerine çıkarak 4017 aileye ulaştık." dedi.

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