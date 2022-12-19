Erzurum'da ev, otomobil ve iş yeri kurşunlama olayına karışan 4 kişi tutuklandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da ev, araba ve iş yerine farklı tarihlerde tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Palandöken ilçesinde bir ev, Yakutiye ilçesinde ise bir otomobil ve iş yerine yönelik saldırı olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, aralarında karşılıklı kurşunlama olayları nedeniyle husumet bulunduğu belirlenen şüpheliler Semih Çağrı K, Sidar Ç, Ahmet K, Serhan Y, Muhammed Emin K, Özgür Kağan K, Mertcan K, Ömer F. ile Emrah M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Semih Çağrı K, Sidar Ç, Ahmet K. ile Serhan Y. çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, Ömer F. ile Emrah M. ise serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda 6 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 27 fişek ile 1 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin iş yerini kurşunlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin ellerinde pompalı tüfeklerle cadde üzerinden iş yerine doğru ateş açarak kaçmaları, iş yeri sahibinin ise yere doğru yatarak kendisini korumaya çalışması yer alıyor.







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