Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

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ERZURUM (AA) - Kars, Ardahan ile Tunceli'de kar yağışı etkili olurken, Erzurum'da yollarda buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve arabaların camları ile yollarda buzlanma oluştu.



Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

- Kars

Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kent merkezinde de soğuk nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Bazı dere ve göletlerin yüzeyi ile araç camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde de bitkilerde kırağı oluştu.

- Ardahan

Ardahan'da ise gece etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Etkisini sürdüren kar etrafı beyaza bürüdü.

- Tunceli

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Pülümür ilçesinde, sürücüler Pülümür-Erzincan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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