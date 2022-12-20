Atatürk Üniversitesinde bedenin taşlarla anlatıldığı "Arkaik Beden" sergisi açıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da mavi ve kırmızı renklere boyanan taşlarla bedeni anlatan "Arkaik Beden" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi Salonu'nda Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halil Daşkesen'in eserleri sergilendi.

Ağırlıkla mavi ve kırmızı renklere boyanan taşlarla yapılan eserlerin yer aldığı sergi, pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Daşkesen, AA muhabirine, sergideki tüm çalışmaların beden konusu üzerine oluşturulduğunu belirterek, "Anlam açısından sergi beden meselesi ve bugünkü modern insanın mekan arayışı üzerine." dedi.

Farklı bedenlerin farklı mekanlardaki "tinsel" yolculuğunu anlatmaya çalıştığını ifade eden Daşkesen, "Her çalışmada deforme edilmiş beden imgeleri var. Bu da bizi aslında özüne ulaşmak istediğimiz, değerleri yitirmeye başladığımız, modern zamanda bedensel ve mekansal anlamda kaybettiğimiz o öze ulaşma çabamızı ve yolculuğumuzu anlatan görsel çağrışımları içeriyor." diye konuştu.

Birçok mitolojik metinde taşın aslında bir beden imgesi olduğunu aktaran Daşkesen, bundan dolayı da seçtiği taşlar üzerinden gönderme yaptığını söyledi.

Daşkesen, gökyüzü, deniz ve sonsuzluğu temsilen maviyi, tedirginliği, gerilimi ve deformasyonu temsil eden kırmızı rengi kullandığını anlattı.

Sergiyi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı ve Ata Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, akademisyenler, sanatseverler ve öğrenciler ziyaret etti.

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