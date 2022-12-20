Erzurum'da ev, otomobil ve iş yeri kurşunlama olayında tutuklu sayısı 7'ye çıktı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da ev, araba ve iş yerine farklı tarihlerde silah ve pompalı tüfekle ateş açılması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Palandöken ilçesinde bir ev, Yakutiye ilçesinde ise bir otomobil ve iş yerine yönelik saldırı olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin soruşturma kapsamında çalışmalarını tamamladı.

Aralarında karşılıklı kurşunlama olayları nedeniyle husumet bulunduğu belirlenen gözaltındaki şüpheliler Muhammed Emin K, Özgür Kağan K, Mertcan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan tutuklanan 7 şüphelinin çok sayıda suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Kurşunlama sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda dün 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi serbest kalmış, 6 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 27 fişek ile 1 tabanca ele geçirilmişti.

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