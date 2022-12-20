Erzurum'da bir kişi evinde ölü bulundu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 63 yaşındaki Osman Murat Özonur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çaykara Caddesi Çakmaklar Sitesi 2'nci katta oturan Osman Murat Özonur'un ikametinden kötü koku geldiğini fark eden site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde hareketsiz buldukları Özonur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı.





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