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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

AA

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, Erzurum'da yollarda buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve arabaların camları ile yollarda buzlanma oluştu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 11 santimetre ölçüldü.

Kars'ta etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde yoğunluğunu arttıran kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağaçlar kar ve kırağı ile beyaza büründü.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da da buzlanma oluştu.

Göle ilçesinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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