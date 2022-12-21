Erzurum Diplomasi Akademisi 7. yılında faaliyetlerine devam ediyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan "Erzurum Diplomasi Akademisi"nin, lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlediği eğitim ve kariyer etkinliğinin yedinci yıl ikinci programı gerçekleştirildi.
Bilim Erzurum Konferans Salonunda düzenlenen program, "Dünya Siyasetinde Türk Diplomasisi" konulu eğitim çalışmalarıyla devam etti.
Programda, lise ve lisans öğrencilerince "Coğrafya Mahkumları", "İnsani Diplomasi", Modern Ortadoğu Tarihi", "İsrail Devleti Tarihi ve Siyaseti", Farklı Bir Batı Olarak Fas", "Fas'ın Siyasi YApısı ve Batı Sahra Sorunu", "Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin Hakları", "Ukrayna Savaşında İnsan Hakları" ve "Rusya Ukrayna Savaşının Tarihsel Süreci" başlıklı sunumlar yapıldı.
Uluslararası Rabia Platformu Başkanı ve akademi danışmanı Cihangir İşbilir, akademideki çalışmaların herkes tarafından takdirle karşılandığı söyledi.
İşbilir, samimiyet, kararlılık ve sabır gerektiren akademik çalışmaların öğrencilere önemli mesafeler aldırdığını kaydetti.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin de akademinin çalışmalarını önemsediğini dile getirerek, özellikle lise çağındaki öğrencileri bu programda görmenin sevindirici olduğunu belirtti.