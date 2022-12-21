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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinden lösemili çocuklara imece usulü destek

AA

Atatürk Üniversitesinden lösemili çocuklara imece usulü destek

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesinde akademisyen ve öğrenciler, el ele vererek hazırladıkları yiyecekleri satarak lösemili çocuklara destek olacak.

Üniversitenin, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteğiyle Turizm Fakültesince "Bir Damla da Bizden Olsun" projesi hazırlandı.

Bu kapsamda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyen ve öğrencilerince yapılan kek ile kurabiye gibi ürünler satışa sunuldu.

Satıştan elde edilecek gelir lösemili çocuklara bağışlanacak.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zühal Okcu, AA muhabirine, fakülte olarak ilk kez düzenledikleri etkinliğin amacına ulaşacağını söyledi.

Projeye destek olan öğrencileri tebrik eden Okcu, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri ile kendi ellerimizle yaptığımız kek ve kurabiyeleri satışa sunduk. Bunların satışından elde edeceğimiz geliri lösemili çocuklara bağışlayacağız. Böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Projeyi kent geneline yayacağız." dedi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi Aybüke Ocak da lösemili çocuklar için kampanya düzenlediklerini, elde ettikleri gelirle onlara destek verecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Emre Akkol ise bu tür çalışmaların ülke genelinde daha çok yapılmasını isteyerek, projeye destek çıkanları kutladı.

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