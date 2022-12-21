Erzurum Devlet Tiyatrosu "Hiç Kimsenin Öyküsü" oyunuyla perde açacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu sezonu "Hiç Kimsenin Öyküsü" oyunuyla açacak.



Baki Erdi Mamikoğlu'nun yazdığı, Levent Aras'ın yönettiği oyunda, karşı taraflarda savaşmış iki askerin barış ilan edilip evlerine dönerken bir tren vagonunda karşılaşması sonrasında aralarında çıkan çatışma ve hesaplaşma anlatılıyor.

Dekoru Aytuğ Dereli, kostümleri Gökçe Şener, ışık tasarımı Murat Yayla, müziği Gürkan Çakıcı'ya ait oyunda, Levent Aras ve Cengiz Toraman rol alıyor.

Oyunun yönetmeni Aras, gazetecilere, oyunun savaşı ve savaşın getirdiği zorlukları anlattığı söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca savaşların olduğuna dikkati çeken Aras, "Savaşlar olmaya da maalesef devam ediyor. Biz de sanatçı, yönetmen kimliğimizle savaşın topyekun bir çılgınlık olduğunu, savaşın insanlık tarihi için gereksiz olduğunu vurgulamaya çalıştık." dedi.

İki karşıt askerin gözünden savaşa bakmaya çalıştıklarını ifade eden Aras, şunları kaydetti:



"Savaşın insan psikolojisi üzerindeki etkisini göstermeye çalıştık. Bu gerilimi seyirciye daha iyi yansıtmak için sinematografik düşündük. Dekor, müzik ve kostümle bir imza atalım dedik. Savaşın insan psikolojisi üzerindeki etkisini, bu depresif halini yansıtacağız. Özünde de insanın iki tarafta savaşmış olsalar da aslında birbirlerine dost olduğunu, insanlığın içinde yumuşak bir yanının olduğunu anlatacağız."

Cengiz Toraman da oyunun iki askerin hesaplaşmasına döndüğünü dile getirerek, "Her birimizin içinde var olan kötü ya da iyi duyguların ortaya çıkması, savaşın insan hayatına getirdiği zorluklarla yüzleştirmesi, gerilimi ve ölçülü güldürüsüyle içimize sinen bir çalışma oldu. Oyuncu olarak bu oyunda olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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