Atatürk Üniversitesinde "2. Öğrenci Şurası" düzenlendi

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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesinde, "Araştırma Üniversitesinde Öğrenci Olmak" temasıyla "2. Öğrenci Şurası" gerçekleştirildi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen şura, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi'nin çıktıları arasında yer alan ve öğrenciler ile üniversite arasındaki bağın güçlenmesi amacıyla kurulan Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlendi.

Dekan Prof. Dr. Yaşar Totik, şuranın açılışında yaptığı konuşmada, Öğrenci Dekanlığının öğrenciler ile akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamak, yaşadıkları sorunlarını gözlemlemek ve bulguları çözüm önerileri ile birlikte yönetime sunmak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Öğrencilerin karşılaşacakları barınma, yemek, ulaşım ve sağlık gibi temel sorunların tespitine ve çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerini desteklemek ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştırmak gayesiyle geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri şuranın ikincisini "Araştırma Üniversitesinde Öğrenci Olmak" temasıyla düzenlediklerini belirten Totik, şunları kaydetti:

"Öğrenci Şurası kapsamında Araştırma Üniversitesinin öğrenciye bakan tarafları, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Araştırma Üniversiteleri arasına adını yazdırarak önemli bir başarının altına imza atan Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda sorumluluğu arttı ve bu doğrultuda önemli adımlar atıldı. Bu apolete sahip bir üniversitede hem eğitim görmek hem de mezun olmak ilerleyen süreçte birçok avantajı da beraberinde getirecek."

Konuşmaların ardından sunumlarla devam eden program, öğrencilerin sorularının cevaplanması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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