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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

AA

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 20, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 8 santimetre ölçüldü.

- Kars

Kars'ta soğuk hava dolayısıyla bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, bazı dereler dondu.

Kars-Göle kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Vatandaşlar arabalarını örtü sererek korumaya çalıştı, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.

Suludere ile kayak merkezi bölgesinde sarıçam ağaçları ve bitkiler kırağı tuttu.

Bazı vatandaşlar güvercinleri yemledi.

Esnaf Furkan Turut, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derecelere düştüğünü belirterek, yeni yıla bol karla girmeyi beklediklerini söyledi.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Soğuk havaya ve kara rağmen, kırsal kesimlerdeki otlaklarda havyanlar otlatılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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