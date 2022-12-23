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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Asiye Ata ile Doç. Dr. Aslıhan Zinderen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yılmaz, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü’nun "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçti.

Ata da haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre ve yaşam kategorisinde Ömer Yasin Ergin'in "Renkli kişilik Aziz Amca", spor kategorisinde de Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" fotoğraflarına oy verdi.

Zinderen ise haber kategorisinde Fabricio Alonzo'nun "Kaybedecek neyin var?", çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Dekan Prof. Dr. Adem Yılmaz, fotoğrafları tek tek incelediğini, 3 kategoride de birbirinden güzel ve değerli karelerin çekildiğini belirterek, yurt içi ve dışında fotoğrafları çeken AA muhabirlerini kutladı.

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