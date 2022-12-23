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Atatürk Üniversitesinde 9 bölümün araştırma laboratuvarları yenilendi

AA

Atatürk Üniversitesinde 9 bölümün araştırma laboratuvarları yenilendi

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 9 bölümün araştırma laboratuvarı yenilendi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda, fakülte bünyesinde yeniden dizayn edilen araştırma laboratuvarlarının açılış programı düzenlendi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında akademik alanda atılımların yanında hem fiziki hem de donanımsal açıdan birçok yeniliğin hayata geçirildiği üniversitede, bilimsel çalışmalar daha kolay ve verimli bir şekilde yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, açılışta yaptığı konuşmada, daha doğru ve hızlı sonuçların alınabilmesi için teknolojik gelişmelere ayak uydurmak gerektiğini belirtti.

Bu doğrultuda laboratuvarların son teknolojik cihazlarla donatıldığını aktaran Çomaklı, "Değişen ve gelişen dünyada bu tür yenilemelerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Teknolojik alt yapıyla öğrenim faaliyetlerini desteklemek gerektiği de günümüzde artık kaçınılmaz bir gerçek. Biz de çağdaş bilimin sunduğu bu enstrümanları fakültemize entegre ederek bilim insanlarımız ile öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu laboratuvarlarımızdan üniversitemize ve ülkemize yarar sağlayacak çalışmaların çıkacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler ise üniversitenin kendi öz imkanlarıyla sağlanan kaynakları ve destekleri kapsamında 9 bölümün araştırma laboratuvarlarının altyapı, donanım ve ekipmanlarının yenilendiğini bildirdi.

Araştırma laboratuvarlarının sadece donanımları ile değil altyapıları ile de özel tasarım gerektiren alanlar olduğuna değinen Sadeler, şunları kaydetti:

"Laboratuvarlar donanım, altyapı ve sistemleri, araştırmacı sağlığı ve çevre güvenliği noktasında amacına uygun, özel olarak detaylı planlanması ve tasarlanması gereken alanlardır. Bu bilinçle, tasarım ve planlaması daha önceden bölüm bazlı olarak başlamış olan altyapı ve donanım tasarım planlarını yeniden güncelleyerek yenileme faaliyetlerini geçen yıl uygulamaya aldık. Hep beraber o süreci birlikte yürüterek, fakültemiz laboratuvarlarını şimdiki hallerine getirdik."

Program, rektör Çomaklı'nın fakültede görevli akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

Açılışa, rektör yardımcıları, genel sekreter ve akademisyenler katıldı.

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