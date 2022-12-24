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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan "ehram" geleceğe aktarılıyor

AA

Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan "ehram" geleceğe aktarılıyor

ERZURUM (AA) - AYŞE NUR ERDOĞDU BAYRAM - Anadolu'nun dokuma kültürünü gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan "ehram", farklı tasarımlarla dış kıyafet ve hediyelik eşya formunda geleceğe aktarılıyor.

Aziziye Belediyesinin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumundan 2018 yılında "Erzurum ehram dokuma kumaşı" adıyla coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen kumaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen Türkiye Dokuma Atlası projesine dahil edildi.

Bu kapsamda Aziziye Belediyesi, ehram kumaşını, bugünün modasına ve kullanım amaçlarına göre çeşitli formlarda üretimi yapmak için dokuma atölyelerini faaliyete geçirdi.

Ehram kumaşıyla hem yeni tasarımların yapılması hem de özellikle kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, belediye olarak geleneksel ehramın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

- "Türkiye'ye satışını gerçekleştiriyorlar"

Kumaşın özelliğini ve kullanım alanlarını paylaşan Orhan, "Hem tesettür, hem de sıcaktan ve soğuktan korunma maksatlı, klimatik özelliğinden dolayı da kadınların kullanmış olduğu bir kumaş. Günümüzde biraz daha kullanımı azaldığı için belediye olarak özellikle bunu devam ettirmek adına çalışmalar yaptık." dedi.

Coğrafi işaretin kendilerine bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Orhan, ehramı bugünün şartlarına ve çağın gereksinimlerine uygun olarak da yeni bir formata büründürülmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Ehramdan çok çeşitli ürünler üretiyoruz. Kravat, atkı, yelek, kadınların giyebileceği her türlü giyecek ve aksesuarların özgün tasarımlara sahip, güzel bir ürün yelpazesi oluştu. Hem bazı ürünleri burada klasik olarak bütün Türkiye'ye satışını gerçekleştiriyorlar hem de özel sipariş de alıyorlar. Tabi burada kadınlarımız çalışıyor. Ekonomik olarak kadınlara bir katma değer sağlıyoruz. Bu anlamda İstihdamı da artırmayı amaçlıyoruz."

- Kışın sıcak yazın serin tutuyor

Erzurum Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Hülya Saltuklu da atölyede ihramdan kadın, erkek giyiminin yanı sıra hediyelik ev eşyası gibi ürünler yaptıklarını söyledi.

Ehramdan yeni moda tasarımları çıkarttıklarını ifade eden Saltuklu, "Ehram kumaşının en küçük parçasını bile değerlendiriyoruz. Ürünlerimizde Erzurum'un özellikle tarihi mekanlarını ve dokusunu, tarihsel motiflerini uyguluyoruz. Erzurum'un figürleri ve Selçuklu motiflerini içeren örtüler yaptık. Kışın sıcak yazın serin tuttuğu için ceketler, pelerinler, şallar ürettik. Giyimin parçası aksesuarlarımıza da ehram kumaşı ve tasarımlarımızla ayrı bir hava kattık." diye konuştu.

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