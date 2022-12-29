Erzurum ve Kars'ta EYT'li vatandaşlar SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'ta, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından, askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde SGK il müdürlüklerine gitti.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilgili bölümlerde sıraya girdi.

SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, AA muhabirine, uzun süredir EYT başlığı altında bir kamuoyu oluştuğunu söyledi.

Bunun zaman içerisinde bir karşılığı olduğunu anlatan Durmuş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak EYT'lilerin beklentilerini çözecek bir şekilde 1999 öncesi yaş unsuru olmayan alanlardaki yaş şartını tekrar ortadan kaldırdı." dedi.

Sürece ilişkin vatandaşları bilgilendiren Durmuş, "Bunun daha yasalaşma süreci var ama vatandaşlarımızın uzun yıllar beklediği bir kanun olduğu için çok yoğun bir şekilde il müdürlüğümüze müracaat ettiler. Biz öncelik olarak bunun yasalaşma boyutu tamamlanmadığı için 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek asgari ücreti dikkate almak, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla askerlik ve doğum borçlanması ile ödenmeyen BAĞKUR primleri ile ilgili borçlanma taleplerini öncelik olarak alıyoruz. Vatandaşlarımıza bilgi vererek kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Gülmez ise 1992 girişli olduğunu ve EYT'nin kendisini kapsadığını anlatarak, "Askerlik borçlanması yaparsam EYT'li oluyorum. Çok mutluyuz, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ederiz. İyi ki böyle bir Cumhurbaşkanımız var. Bunları düşündüğü için teşekkür ediyoruz. Bana göre Türkiye'nin en iyi hizmetlerinden birisi olacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdi." ifadelerini kullandı.

Abdulkerim Topaloğlu da EYT düzenlemesinin kendisini de kapsadığını belirterek, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. İlk duyduğumuzda sevindik, aylardır bekliyorduk. Uygulamadan memnunuz. 51 yaşında emekli oluyorsam bundan sonrasına can sağlığı deriz." dedi.

Nesimi Karabulut da EYT düzenlemesini duyduğunda heyecanlandığını bildirerek, "Böyle Cumhurbaşkanı bulunmaz. Uygulamadan memnun kaldık, herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

- Kars

Kars'ta da EYT düzenlemesine ilişkin askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde SGK İl Müdürlüğüne gelmeye başladı.

Prim günlerini doldurmak isteyenler, borçlanma talep dilekçesini görevlilere verdi.

Vatandaşlardan Nafiz Can, 4 yıldır emekliliği beklediğini ifade ederek, "EYT'yi çıkarttığı için Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bunu bekliyorduk mutluyuz." diye konuştu.

Fikri Eliş de EYT'yi sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu anı bekliyorduk. Bizim için çok güzel oldu, beklediğimiz bir şeydi. Bu yasayla 10 yıl erken emekli oluyorum." dedi.

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