Erzurum’da “Mevlana’yı Anma” resim sergisi açıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da "Mevlana’yı Anma" resim sergisi düzenlendi.



Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu önünde açılan sergide, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencilerinin çalışmaları yer aldı.



Öğretim Görevlisi Aydan Akkök, açılışta yaptığı açıklamada, Mevlana Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Resimlerin minyatür çalışması olduğunu ifade eden Akkök, taş, sulu, guaj ve plaka boyaları kullanarak çalışma yaptıklarını belirtti.





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