Erzurum'da "Kariyer Planlamasında Yabancı Dilin Önemi" semineri yapıldı

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesinde "Kariyer Planlamasında Yabancı Dilin Önemi" semineri düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi, Yakutiye Gençlik Merkezi, Teol Dil Okulları, Proje ve Etkinlik Kulübü ile Germanistik Kulübü’nün işbirliğinde üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Kariyer Planlamasında Yabancı Dilin Önemi" semineri gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sarı, dilin öneminden bahsederek, çağın artık çok dil bilmeyi gerektirdiğini, günlük ve kariyer planlamada yabancı dil öğrenmenin önemli olduğunu söyledi.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu ise yabancı dil bilmenin hem istihdamda hem de kariyer planlamasında çok önemli olduğunu, çok dil bilmenin her zaman avantaj sağladığını belirtti.

Sadece ana dili bilmenin kariyer planlamasına yetmediğini ifade eden Nalcıoğlu, yabancı dil öğrenildiğinde ana dilde de kelime bilgisinin gelişeceğini söyledi.

Nalcıoğlu, şöyle konuştu:

"Sadece bir değil birçok dil bilmeniz gerekiyor. Çok dil bilmek önemlidir. Aynı anda çoklu olarak düşünmenizi sağlar. Çünkü birden fazla dil bilmek daha iyi odaklanmanızı sağlar. İyi odaklandığınızda başarı peşinden gelecektir. Mantıksal ve yapısal düşünmenizi sağlar. Yeni bir dil yeni bir kültür demektir. O dili öğrendiğinizde o kültürü öğreneceksiniz, bu da sizin yaratıcı bir şekilde düşünmenizi sağlayacaktır. Kültür sayesinde sizin bakış açınız, ufkunuz ve vizyonuz gelişecek."

Erzurum Teol Dil Okulları Şube Müdürü Mustafa Karaca da yabancı dil bilmenin avantajlarını anlatarak, yurt dışında yabancı dilin sağladığı iş ve olanakları anlattı.

Seminere, Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile öğrencileri katıldı.

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