Erzurum'da belediye başkanları Orhan ve Sunar "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Belediye başkanları Orhan ve Sunar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafından yana tercih yapan Orhan, çevre ve yaşamda Orhan Çiçek'in Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafına, sporda ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" karesine oy verdi.

Sunar da haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü", çevre-yaşamda Mesut Varol'un "Beslenme saati" ve sporda ise Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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