Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi alan Sekmen, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinden Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" adlı fotoğrafına oy veren Sekmen, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.

Mehmet Sekmen, çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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