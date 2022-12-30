Erzurum'da gönüllü öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Entrikalı Dolap" komedi oyununu sahneledi.



Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde, Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatro kulübü gönüllüleri tarafından gösteri düzenlendi.

Yönetmenliğini Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı "Entrikalı Dolap" komedi oyununda, 20 gönüllü öğrenci sahne aldı.

Çok sayıda üniversite öğrencisi ve ailelerin izlediği oyun, katılımcıların beğenisini kazandı.



Gönüllülerden Beste Kartan, gösteriye çok fazla izleyicinin geldiğini belirterek, "Bugün sahnemiz beklediğimizden daha doluydu. 2-3 ay boyunca çok fazla emek verdik, umarım emeğimizin karşılığını alarak izleyicileri eğlendirebilmişizdir. Hocamız ve aynı zamanda yönetmenimiz Ferhat hocamıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yusuf Yangil ise gösteri için çok emek verdiklerini anlatarak, "Çok fazla izleyici geldi. Umarım eğlenebilmiş ve iyi bir vakit geçirebilmişlerdir. Oyunlarımıza devam edeceğiz."dedi.

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