Çevreci öğrenci farkındalık için bir aylık çöpünden kıyafet yapıp giydi

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapan bir öğrenci, farkındalık oluşturmak için biriktirdiği çöplerden kıyafet yaparak giydi.

Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Melikşah Tekin, geri dönüşüme dikkati çekmek için bir proje gerçekleştirdi.

Bir ay boyunca tükettiği malzemelerin atıklarını biriktirerek kendine kıyafet yapan Tekin, üniversite yerleşkesinde üzerindeki çöpten yaptığı kıyafetle dolaştı.

Tekin, kendisini görüp şaşkınlık yaşayan etrafındakilere geri dönüşümün önemi hakkında bilgiler verip, onlarla fotoğraf çekildi.

Çevreci yüksek lisans öğrencisi Tekin, AA muhabirine, yaptığı farkındalık çalışmasının büyük ilgi çektiğini söyledi.

Projenin gerçekleşme süreci hakkında da bilgiler veren Tekin, şunları kaydetti:

"‌Proje danışmanım Prof. Dr. Zeynep Eren hocam ve proje ekibimle böyle bir etkinliğe karar verdik. Üzerimde giydiğim her şey bir ayda kullanıp çöpe atmadığım geri dönüşüm malzemeleri. Biriktirdiğim yükler doğaya bu kadar fazla bir yük oluşturuyor. Biz tam tersi olarak bunları geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkı sağlayabiliriz. Doğamızı korumak için güzel bir farkındalık. Üniversitesi yerleşkesinde yoldan geçen öğrencilere bu farkındalığı göstermeye çalışıyoruz."



Tekin, çöplerin doğaya atılmamasını isteyerek, doğanın korunması gerektiğini vurguladı.



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