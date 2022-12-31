Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Çakmak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Rektör Çakmak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafına oy veren Çakmak, haber kategorisinde Fabricio Alonzo'nun "Kaybedecek neyin var?" karesini seçti.
Çakmak, çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" başlıklı fotoğrafını tercih etti.