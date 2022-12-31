Erzurum Valisi Okay Memiş'ten yeni yıl mesajı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, Anadolu’nun eşsiz güzellikleriyle dolu olan kadim şehir Erzurum’da, yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Her yeni yılın umut dolu güzel günlere, yeni hedeflere mutlu, huzurlu ve müreffeh yarınlara ulaşmak için yeni başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Dadaşlar diyarı Erzurum’un sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek, şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması, bir dünya kenti olması ve dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için başlattığımız tüm çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için, başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda denetimleri olmak üzere, her türlü tedbir alınmaktadır. Alınan tedbirlere vatandaşlar olarak hep birlikte uymak büyük önem arz etmektedir."

Memiş, yeni yılın ülkeye, millete, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayır getirmesi temennisinde bulunarak, hizmet etmekten onur duyduğu Erzurumluların, kamu görevlilerinin, basın mensuplarının, şehit yakınları ve gazilerin yeni yılını kutladı.

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