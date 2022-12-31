Erzurum jandarmasından yeni yıl için "görevdeyiz" klibi

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ERZURUM (AA) - Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni yıl dolayısıyla klip hazırladı.

Komando, asayiş, trafik, HAYDİ ve arama kurtarma ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki faaliyetlerine devam ediyor.

Hazırlanan video klipte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, "Palandöken'in zirvesinden 2023 yılına girerken siz değerli Erzurumlulara kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz." ifadesini kullandı.

HAYDİ ekiplerinin, "Bu yıl da tüm canlarımızı korumak için görevimizin başındayız", trafik ekiplerinin, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için tüm tedbirlerimizi aldık" ifadelerini kullandığı klipte komandolar da her türlü zorlu şartlara rağmen vatan ve millet için görevlerinin başında bulunduklarını söyledi.

Klibin sonunda ise tüm ekipler, Erzurumluların yeni yılını kutladı.

Klip, Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.



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