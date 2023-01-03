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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Şehir Hastanesinde "Engelsiz Acil Servis" hizmeti başladı

AA

Erzurum Şehir Hastanesinde "Engelsiz Acil Servis" hizmeti başladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, otizm, down sendromu ve zihinsel gelişim geriliği gibi sorunu olanlar için Şehir Hastanesinde "Engelsiz Acil Servis" hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen yeni uygulamayla otizm, down sendromu ve zihinsel gelişim geriliği gibi sorunu olanlar, acil servis ihtiyaçlarını devlet hastaneleri içindeki özel birimlerden alacak.

Erzurum'da pilot olarak hayata geçirilen uygulama kapsamında, Şehir Hastanesinde yetişkin ve çocuk acil giriş alanlarına konuyla ilgili bilgilendirici afiş ve tablolar asılıp bu hastalar için daha sade tedavi ve müşahede odası oluşturuldu.

Hastanedeki acil servise başvurması halinde, hastaların ilk tirajdan taburcu edilene kadar tüm süreçleri görevli hemşire ve personel tarafından takip edilecek.

Şehir Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Ahmet Şenol, AA muhabirine, "Engelsiz Acil Servis" hizmeti için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Engelsiz Acil Servis Projesiyle özellikle nörogelişimsel bozukluğu olan hastalarımız acil serviste sıra beklemeden, kalabalığa girmeden acil hizmeti alabilecekler." dedi.

Proje kapsamında otizm, down sendromu ve serabral palsi gibi hastalar için acil servis içinde özel bir alan oluşturduklarını anlatan Şenol, özel hastalara en hızlı ve iyi şekilde sağlık hizmetini sunduklarını dile getirdi.

Şenol, acile başvuran bu tarz hastalara sorumlu hemşirenin taburcu süresine kadar refakat edeceğini vurgulayarak, "İlgili hekimimiz bu tarz hastalara onlar için hazırlanan özel odada gerekli tedaviyi yapacak. Bu odalar hastaların fazla dikkatini çekmeyen ve strese koymayan donanımda. Bu odalarla bu tarz hastalar çok fazla gürültü ve kalabalık ortama da girmemiş olacak." diye konuştu.

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