Erzurum'da "Dursun Ali Kishalı Güreş Eğitim Merkezi" açıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da güreşin önemli isimlerinden 80 yaşındaki Dursun Ali Kishalı'nın isminin verildiği güreş eğitim merkezi hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Milli Parkı içerisinde hizmete alınan merkezin açılışı için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta, kentte 200'ü aşkın eserin hizmete gireceğini söyledi.

Yeni yollar, tesisler yapacaklarını ve bunların bir bir hizmete gireceğini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Bu eserlerden birinin şu anda açılışını yapıyoruz. Spor bu ülkenin, bu şehrin gerçeği. 'Sporcularımız ülkemizi ve şehrimizi temsil etsinler' diye bu eserlerimiz birbirini takip edecek. Şehrimiz öyle bir şehir ki Türkiye'nin hiçbir vilayetinde bulunmayan geleneksel spor dallarımız var. Biz sadece Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne hizmet vermiyoruz. İstiyoruz ki şehrimizde kış sporlarıyla ilgilenen gençler yetişsin. Kayakçı, kızakçı, curlingci, buz hokeyci, buz patenci gibi Erzurumlu gençlerimiz yetişsin."

Açılan tesiste şampiyon güreşçilerin yetişeceğini belirten Sekmen, "Dursun Ali ağabeyimiz Erzurum'a sayısız şampiyonluklar kazandırdı. Bunun için 'bir vefa örneği olsun' diye adını bu tesise verdik. İnsanlar öldükten sonra adlarını veriyoruz ama ağabeyimiz hayattayken hatırlayalım diye ismini verdik. İnşallah bu tesiste önemli güreşçiler yetişecek. Erzurum daha çok eserleriyle anılacak hale gelecek." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Sekmen; Dursun Ali Kishalı, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile açılış kurdelesini kesti.



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