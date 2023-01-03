Erzurum'da yılın ilk kan bağışı kampanyasına sağlıkçılar öncü oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da sağlık çalışanları, yeni yılın ilk kan bağışı kampanyasına katılarak kan verdi.

Kızılay Kan Merkezince başlatılan kan bağışı kampanyasına, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Müdürlükte kurulan stantlarda kan veren çalışanlar, yeni yılın ilk kan bağışı kampanyasına katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kan bağışına katılan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Mesud Fakirullahoğlu, kan tedariği noktasında rüştünü dünyaya ispat etmiş Türk Kızılayını tebrik etmek gerektiğini söyledi.

Ülkenin en uç noktasına kadar kan ihtiyacı karşılamanın ve bu işi sorunsuz şekilde halletmenin kolay iş olmadığını belirten Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Kan, sadece bugün hasta olan vatandaşlarımıza değil yarın bize ya da sağlıklı yakınlarımıza da gerekme ihtimali olan tıbbi destek ve tedavidir. Kan bağışçısı olmak ve verilen kanın ihtiyaç duyan bir vatandaşa vermiş olduğu savaşta yardımcı olacağını bilmek çok güzel. İnsan sağlığına zararı olmayan kan bağışı vücuttaki kalp krizi ihtimalini de yüzde 90 oranında azaltır. Felç riski azalıyor. Baş ağrısına iyi gelir. Yoğun stres yaşayanlar faydasını çok hisseder. Yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. "

Kızılay yetkilileri de İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve sağlık çalışanlarına, kan bağışı için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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