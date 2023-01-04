Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, şadırvan ile göl ve dereler buz tuttu.

Erzurum'da soğukların etkisiyle bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki tarihi çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.

Bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 11 santimetre ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Bazı akarsu ve göletlerde buz tabakası oluştu.

- Kars

Kars'ta da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı, bazı göl ve dereler buz tuttu.

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