Erzurum'da yaralı bulunan kaya kartalı tedaviye alındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Aziziye ilçesinin Ovacık Mahallesi kırsalında yaralı ve bitkin halde kaya kartalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından alınan kartal, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Veteriner hekim Albayrak, AA muhabirine, koruma altına alınan hayvanın tedavi, bakım ve beslenmesinin özenle yapıldığını belirterek, "Kanatlarında yaralanmalar olan kaya kartalının yara tedavisi ve bakımına başladık. Duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız doğada bulunan yaralı hayvanlar konusunda bizlere ulaşabilir." dedi.





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