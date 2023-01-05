Türkiye, curling branşında Dünya Liseler Arası Kış Oyunları'na iddialı katılacak

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Liseler Arası Kış Oyunları'na iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Kenan Şebin, AA muhabirine, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca 11-19 Şubat tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek 2023 Dünya Liseler Arası Kış Oyunları'na (Winter Games) ilişkin değerlendirme yaptı.

Şebin, "Dünya Liseler Arası Kış Oyunları ülkemizde ilk defa yapılacak ve çok büyük katılım olması bekleniyor. Daha önce üniversite ve gençlik oyunları yapıldı ama bu ilk olacak." dedi.

Organizasyona iyi hazırlandıklarını belirten Şebin, "Biz bu noktada çok iddialıyız çünkü bir sene öncesinden bu organizasyona hazırlandık. Salonumuzdaki teknik aksaklıklar, bakanlığımızın sağladığı kaynaklarla gideriliyor." ifadelerini kullandı.





- "Herkesin destek olduğuna şahidiz"





İsveç'de yaptıkları görüşmede Dünya Curling Federasyonu Başkanı ve Genel Sekreteri'ne, "Biz artık dünyanın en iyi 10 ülkesi arasındaysak, Avrupa ülkelerine verdiğiniz faaliyetlerin birçoğunu artık bize vermeniz lazım." dediklerini aktaran Şebin, bir organizasyon için Avrupa'ya gittiklerinde bazen 2-3 uçak değiştirdiklerini ve zorlandıklarını bildirdi.

Erzurum'un kış sporundaki önemini vurgulayan Şebin, şöyle devam etti:

"Kış sporları için kentte konaklama imkanları ve sağlık hizmetleri gelişmiş durumda, yöre halkının da ilgisi yüksek. Belediyeler, üniversitelerimiz ve valiliğimizin bu noktada önemli destekleri var. Biz gittiğimiz her yerde federasyonla muhatap oluyoruz ama burada bir uluslararası müsabaka olduğu zaman bütün yerel yöneticiler dahil bürokrasideki herkesin elinden geldiğince destek olduğuna şahidiz. Bunu Dünya Curling Federasyonu yetkilileri de her zaman söylüyor."





- "Bize bir test yarışı verecekler"





Salondaki tadilatın bitmesiyle yeni kapıların aralanacağını anlatan Şebin, "Salonumuzun tadilatı bittikten sonra bize bir test yarışı verecekler. Olimpik olmayan bir branşta müsabaka yapacaklar ve salonumuz bu testi geçerse daha büyük dünya şampiyonalarını yapabileceğimizin garantisini aldık. İnşallah başarılar geldikçe biz de bu test yarışlarını yüzümüzün akıyla gerçekleştirirsek, bundan sonra Türkiye'de, Erzurum'da çok büyük müsabaka takvimi oluşacaktır." diye konuştu.

Düzenlenecek müsabakaya en iyi ülkelerin katılacağını bildiren Şebin, "Bütün kıtalardan herkes kota alıyor ve biz de Avrupa kıtasında bulunuyoruz. Dünyanın en iyi 13 ülkesi oyunlara katılıyor. İlk 13'deki yerimizi koruyoruz. Hem erkekler hem de kadınlarda dünyanın en iyileri yarışacak. Karışık çiftlerde 20 takım var ve bunun 4 tanesi küme düşecek. Diğer 16 tanesi ise A Grubu'nda yarışmış olacak." diyerek sözlerini tamamladı.





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